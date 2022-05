Le nouvel exécutif continue à s’organiser, pour quelques semaines et plus si affinités en fonction de la composition de l’Assemblée nationale issue des élections législatives des 12 et 19 juin, pour lesquelles 15 ministres sont candidats par ailleurs.

Quels sont les noms à retenir à ce jour pour les acteurs de la transition énergétique ? Du côté de Matignon, le Pôle écologie, agriculture, énergie, logement et transport regroupe quatre conseillers, sous la direction d’Antoine Pellion qui ...