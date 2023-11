Autoconsommation solaire : MyLight150 signe une levée de 100 M€

@MyLight Systems

L’autoconsommation photovoltaïque est manifestement un marché porteur et prometteur. MyLight150, l’un des pionniers et leaders avec sa marque MyLight Systems, vient de lever 100 M€. A comparer à ses précédentes collectes de 6,5 M€ en 2020 et 2 M€ en 2016, deux ans après la création de l’entreprise. Laquelle intéresse non seulement par son ascension sur un marché attractif mais aussi par son savoir-faire dans la gestion de l’électricité renouvelable, grand enjeu des années qui viennent. Cette entreprise technologique veut, par exemple, investir dans les systèmes de planification de consommation des pompes à chaleur et des bornes de recharge électrique, un outil de maîtrise des factures pour les consommateurs.

“Marqué par l’augmentation du coût de l’électricité et par l’électrification des usages, notre ...