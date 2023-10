@ Cyrille Dubreuil/Telamon

“La puissance d’une centrale nucléaire et l’équivalent de la consommation annuelle de 600 000 habitants” : tel est l’objectif que se donnent les membres de l’Afilog, l’association des acteurs professionnels de l’immobilier logistique et industriel, dans un communiqué. Sur les toitures des entrepôts et les parkings, ses adhérents prévoient d’installer en cinq ans 5 millions de m2 de panneaux solaires, pour une production annuelle évaluée à ...