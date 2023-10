Recrutement – Salaires : les tendances 2023

Dans les métiers liés à la transition énergétique, les pénuries de compétences se font toujours plus sentir et semblent s’inscrire dans la durée. Avec d’un côté de plus en plus d’entreprises en quête de talents, et de l’autre, des candidats peu nombreux pour certaines fonctions, et encore plus rares pour les postes les plus expérimentés. Sur le terrain, les spécialistes en ressources humaines observent la persistance des pénuries, notamment dans les métiers du développement.

A l’heure de ces difficultés de recrutement et d’une offre de formation initiale insuffisante, une nouvelle tendance voit le jour dans les entreprises de la transition énergétique : monter leur propre école ou « académie » pour former, en interne, aux métiers et aux savoir-faire qui font défaut. L’exemple de trois sociétés pionnières en la matière : Hydrogen Refueling Solutions (HRS), Symbio et Engie.

Pénurie de talents oblige, les rémunérations dans le secteur des énergies renouvelables sont orientées à la hausse. C’est le cas en particulier dans le développement, pour les postes les plus recherchés. Un chef de projet junior sortant d’école s’approche aujourd’hui de la barre de 40 K€ pour commencer. Mais la tendance est identique pour les profils techniques, comme en atteste le benchmark réalisé par notre partenaire, le cabinet de recrutement Elatos, qui a analysé 17 fonctions clés pour lesquelles nous publions des fourchettes de salaire.