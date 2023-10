Recrutement : les entreprises se mobilisent pour former en interne

2e volet de notre Dossier sur les tendances du recrutement dans la transition énergétique –

A l’heure d’une pénurie criante sur le marché de l’emploi et d’une offre de formation initiale insuffisante, une nouvelle tendance voit le jour dans les entreprises de la transition énergétique : monter leur propre école ou « académie » pour former, en interne, aux métiers et aux savoir-faire qui font défaut. L’exemple de trois sociétés pionnières en la matière.

Stations hydrogène : HRSchool forme les techniciens qualifiés

C’est le cas ...