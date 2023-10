La filière hydrogène veut sortir de l’attentisme [Dossier]

C’est peu dire que l’hydrogène entre dans une nouvelle ère. Après l’euphorie d’une stratégie nationale en 2020 soutenant le secteur comme jamais, la filière a commencé à mûrir. Et s’est confrontée à la réalité technique et économique d’un changement d’échelle où tout était à construire : production, usages, infrastructures, réglementation et cadre de marché. La nouvelle stratégie nationale hydrogène est désormais attendue pour fin 2023. Elle doit lever les doutes qui ont commencé à poindre.

“Il y a tellement de nouveautés, d’innovations, que l’on se doit d’être agile”, défend ainsi Hoang Bui, coordonnateur des stratégies nationales “hydrogène décarboné” et “décarbonation de l’industrie” au Secrétariat général pour l’investissement (SGI) dans ... Ce contenu est réservé à nos abonnés. Pour lire la suite, vous devez vous abonner ou vous identifier