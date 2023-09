“Dans l’hydrogène, les investisseurs sont en train de freiner”

Entretien avec Mikaa Blugeon-Mered, chargé d’enseignement en marchés, diplomatie et géopolitique de l’hydrogène à Sciences Po –

La filière hydrogène est dans l’expectative. En France, malgré un fort soutien du gouvernement ces dernières années et la mise en place récente d’une aide à la production, la révision de la stratégie nationale se fait attendre. Aura-t-elle lieu avant la fin d’année ? A l’international, chaque pays se prépare à l’émergence de ce marché, mais doit aussi se confronter à la réalité économique et géopolitique d’un secteur qui reste à construire. Mikaa Blugeon-Mered décrypte pour GreenUnivers les points de blocage et la position de la France dans la course mondiale à l’hydrogène.

GreenUnivers : que manque-t-il à la production d’hydrogène pour changer d’échelle ?

Mikaa Blugeon-Mered : le développement de la filière hydrogène se heure aujourd’hui à ...