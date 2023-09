Akuo et BlueFloat font équipe dans l’éolien en mer ultramarin

@Akuo Energy

L’objectif d’autonomie énergétique dans les départements et régions d’outre-mer à l’horizon 2030, prévu en 2015 par la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), a toutes les chances d’être abandonné. Une étude de l’Ademe l’estimait inaccessible dès 2019. Les travaux des parlementaires et élus locaux sur la nouvelle stratégie française énergie-climat présentés hier au ministère de la Transition énergétique recommandent de reporter cette ambition à 2050 et de la remplacer par un mix électrique 100% renouvelable.

Ce qui confirme que les centrales thermiques vont devoir achever de se convertir – mais à prix d’or – et que d’autres capacités vont devoir émerger. A La Réunion par exemple, le mix électrique ...