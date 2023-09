Planification énergétique : les groupes de travail voient grand

Hôtel de Roquelaure © Pline, Wikimedia Commons

Les groupes de travail (GT) sur la planification écologique ont remis aujourd’hui leurs propositions à la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Il revient maintenant au gouvernement de choisir quelles mesures valider et quel instrument réglementaire utiliser pour leur mise en œuvre. Pas moins de cent propositions ont été faites.

Le groupe de travail dédié à la production d’électricité propose d’atteindre un rythme annuel d’installation dans le photovoltaïque de 5,5 GW par an, pour arriver à terme à 7 GW par an. L’objectif est d’avoir entre 54 et ...