“Nous devons finir le travail”. Ce 13 septembre, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a prononcé son discours sur l’état de l’Union, rendez-vous annuel dressant le bilan et les perspectives de la Commission. L’occasion à la fois de défendre le Green Deal, qui “a donné une direction claire aux investissements et à l’innovation”, et de ...