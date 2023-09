L’objectif des 200 000 rénovations énergétiques globales est-il sérieux ?

Le salon Renodays @JPP

Dans les logements, pas moins de 200 000 opérations de rénovation énergétique globale sont visées en 2024. Il faut « aller vers des rénovations d’ampleur », a exhorté Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique à l’ouverture aujourd’hui du salon Renodays à Paris, dédié aux professionnels.

L’effort à venir doit générer des économies d’énergie et de CO2 réelles et non théoriques, et se révèle considérable : sur les 600 000 opérations de rénovation énergétique que l’Agence nationale de l’habitat (Anah) prévoit pour cette année, seules ...