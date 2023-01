Hydrogène : Swen Capital Partners se lance dans le e-kérosène

Swen Capital Partners fait son arrivée dans le kérosène décarboné par l’intermédiaire de son fonds Swen Infrastructure Fund for Transition 2 (Swift 2). La société de gestion investit au capital d’Arcadia eFuels, un développeur spécialisé dans le carburant aviation produit à partir de CO2 et d’hydrogène issu d’électrolyse. Créé en 2021, d’origine danoise, il est maintenant basé aux États-Unis mais compte implanter sa première usine au Danemark, à construire à partir de l’année prochaine pour une production prévue pour 2026. L’enjeu est de recruter, de boucler les études d’ingénierie et de conclure dès cette année des commandes avec des fournisseurs de compagnies aériennes, explique Olivier Aubert, responsable des investissements de Swen Capital Partners dans la décarbonation.

Le montant de l’investissement n’est pas dévoilé. Il apparaît au-delà de ...