Hydrogène et CO2 : du kérosène « vert » pour l’aéronautique ?

Décidément, l’aviation propre est l’un des sujets du moment. Côté français, l’Etat vient de présenter son plan de soutien à l’aéronautique, mettant l’accent sur le verdissement à moyen terme des avions et hélicoptères. Hybride électrique, agrocarburants, hydrogène… Ce plan laisse néanmoins la porte ouverte à diverses options, signe des incertitudes qui demeurent. En Norvège, un consortium a décidé quant à lui de ...

se focaliser sur la production d’un carburant à partir de CO2 et d’hydrogène.

Premier site dans 3 ans

Baptisé Norsk e-Fuel, ce consortium veut produire un gaz de synthèse à partir de CO2 (puisé dans l’air ou capté auprès de sources non précisées) et d’hydrogène, produit par électrolyse. L’électricité proviendrait, selon les partenaires, des capacités éoliennes et hydrauliques de Norvège. Aux dires du consortium, une usine-type pourrait à terme produire assez de carburant pour les cinq principales liaisons aériennes intérieures du pays.

Le calendrier annoncé est relativement à court terme : un premier site de production (dix millions de litres par an) dès 2023, puis un autre dix fois plus important d’ici à 2026. Le projet n’est toutefois encore qu’émergent, Norsk e-Fuel ne livre d’ailleurs pas d’éléments sur les coûts. Il lui faudra valider et intégrer les différentes étapes du procédé : capture du CO2, électrolyse, production du gaz de synthèse, raffinage pour obtenir le carburant final adapté à l’aviation (ou au maritime).

Le consortium compte associer les expertises de quatre entreprises à ce stade. D’abord, le fabricant allemand d’électrolyseurs et de piles à combustibles Sunfire, également positionné sur la production de gaz de synthèse. Ensuite, le cabinet d’ingénierie luxembourgeois Paul Wurth. Notons que ces deux sociétés travaillent déjà ensemble sur l’électrolyse à haute température aux Pays-Bas dans le cadre d’un consortium coordonné par le CEA et comprenant Engie. Troisièmement, le suisse Climeworks, spécialisé dans la capture du CO2 dans l’air. Fondé en 2009, Climeworks a lancé l’an dernier ce qu’il présente comme le « premier service d’élimination du CO2 dans l’air ». Enfin, quatrième membre du consortium, l’investisseur norvégien Valinor.