Vendée Energie devient actionnaire d’un parc éolien en mer

(Crédit : Martin Pettitt, Flickr)

La SEM Vendée Energie* est entrée au capital du projet de parc éolien en mer posé des Iles d’Yeu et de Noirmoutier, développé par Ocean Winds, la co-entreprise formée par Engie et EDP Renewables. Apportant 3,5 M€, Vendée Energie acquiert 0,5% des parts et figure désormais dans la liste des actionnaires aux côtés du groupe japonais Sumitomo (29,5%) et de la Caisse des Dépôts et Consignations via la Banque des Territoires (9,75%). Ocean Winds conserve 60,25% du projet.

Une première pour un syndicat d’énergie

« L’opération peut être symbolique pour son montant mais témoigne de l’engagement de la Vendée dans les énergies renouvelables », affirme le directeur général de Vendée Energie Olivier Loizeau. « Nous ...