Délestages : les centrales EnR de moyennes et grandes puissances resteront prioritaires

Comme les établissements de santé et ceux liés à la sécurité, les installations de production d’électricité figurent parmi les sites prioritaires en cas de délestage cet hiver, ont confirmé RTE et Enedis lors d’un point presse commun cet après-midi. Cela dit, le réseau de distribution pourra être amené à couper des lignes de moyenne tension auxquelles sont reliées à la fois de petites unités de production électrique – par exemple photovoltaïques – et des sites de consommation. « L’ordre de grandeur est ici celui du kilowatt. Pour les puissances exprimées en mégawatts, auxquelles en général est dédiée une ligne de moyenne tension spécifique, ces départs ne seront pas coupés », a assuré Enedis.

Les éventuelles décisions de délestage, sur deux ...