Source : EC Audiovisual Service

L’Union européenne et les Etats-Unis vont lancer une task force sur l’Inflation Reduction Act, proposé par la présidence Biden et approuvé par le Congrès américain cet été. La première réunion est prévue pour la semaine prochaine. Le but est de discuter des remarques formulées par l’UE à l’encontre du texte de loi.

Mesures discriminatoires

Une forte proportion des aides que la loi américaine apporte aux secteurs de la transition énergétique « prévoient des exigences ...