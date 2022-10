Engie acquiert 6 GW aux Etats-Unis dont 2,6 GW de stockage

@ Belltown Power

Déjà détenteur d’une réserve de 71 GW de projets d’énergies renouvelables, Engie y ajoute 6 GW en acquérant 33 projets solaires et de stockage aux Etats-Unis. Ils proviennent du travail mené à marche forcée depuis 2017 par les équipes de Belltown Power, un pur développeur britannique basé à Bristol et lancé en 2013 par Michael Kaplan, Tom Hopkins-Norton et Andy Black. Belltown Power est désormais centré sur l’éolien terrestre outre-Manche.

Les 6 GW américains cédés à Engie pour un montant non dévoilé se situent à des stades précoces ou avancés, précise le groupe français. Ils sont composés de 2,7 GW de projets solaires dont 700 MW associés à des batteries et de pas moins de 2,6 GW de stockage seul. « En combinant production d’électricité verte et ...