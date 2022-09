Comment le promoteur immobilier Artea est devenu un énergéticien

Mais dans quelle catégorie faut-il classer Artéa ? Ce promoteur immobilier propriétaire d’une cinquantaine d’immeubles tertiaires lancé en 2003 a créé en une quinzaine d’années le fournisseur d’électricité renouvelable Dream Energy, acquis 12 centrales hydroélectriques et fait émerger plusieurs dizaines de toitures solaires, breveté des algorithmes de gestion de l’électricité, déployé un réseau de stations de recharge de véhicules électriques et compte maintenant investir dans un agrégateur responsable d’équilibre… « Depuis 2010, 90 % de nos bénéfices sont réinvestis dans l’énergie. Nous souhaitons internaliser toutes les briques du métier d’électricien », explique Philippe Baudry, PDG et fondateur de cette entreprise basée à Paris.

Excédent de production

Cette attraction pour l’énergie est née d’un choix fait en 2007 : ne plus ...