Eolien en mer : une loi ouvre la voie à des appels d’offres en Grèce

Le Parlement grec a approuvé une loi qui encadre le développement de parcs éoliens en mer. Suite à cela, les zones d’installation seront définies en prévision de la tenue d’un dialogue concurrentiel via une série de décrets des ministères compétents et de la Présidence, tenant compte des exigences environnementales, de commerce maritime et de défense. La société publique de gestion des hydrocarbures* a été chargée de mener les études pour identifier les surfaces adéquates.

Des acteurs internationaux sur l’offshore

Dans les mois suivant la publication de ces textes, les candidats ...