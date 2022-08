Mardi 16 août

Total Eren a signé un protocole d’accord avec le gouvernement du Territoire du Nord en Australie pour préparer un complexe solaire de 2 GW associé à une capacité de production d’hydrogène de 1 GW près de la capitale régionale Darwin.

Hy2gen et son actionnaire stratégique Technip Energies entrent en phase d’études de faisabilité d’Hynovera, sur le site de l’ex-centrale à charbon de Gardanne dans les Bouches-du-Rhône, pour y produire des carburants pour l’aviation et le maritime vendus par Axens.

L’Ebitda du turbinier Nordex est négatif de 173 M€ (-8,1% des revenus) au premier semestre. Les ventes s’élèvent à 2,1 Mds€ contre 2,7 Mds€ au S1 2021. Le chiffre d’affaires annuel est estimé entre 5,2 M€ et 5,7 M€ et la marge d’Ebitda entre 0 et – 4%.

Le chinois Contemporary Amperex Technology (CATL) va investir 7,34 Mds€ dans son usine de batteries pour Mercedes-Benz, BMW, Stellantis et Volkswagen, dimensionnée à 100 GWh et prévue pour entrer en construction cette année à Debrecen, dans l’est de la Hongrie.

L’arrêté du 5 août 2022 paru le 17 août au Journal officiel précise les critères de sécurité d’approvisionnement électrique