WPD Offshore en difficulté à Taïwan

(Crédit : WPD)

Coup dur pour WPD. A Taïwan, le ministre de l’Economie a refusé in extremis au développeur allemand le permis de construire du parc éolien marin de 350 MW, situé au large de Guanyin, au sud de la capitale Taipei. Il devait entrer en construction cette année et en service l’année prochaine. L’annulation est consécutive aux avertissements de la direction générale de l’Aviation civile. Elle considère que les turbines risquent de gêner le trafic de l’aéroport international de Taoyuan, proche de Guanyin et Taipei.

Yunlin en construction

Le développeur n’abandonne ...