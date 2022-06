Nordex perd 150 M€ sur le 1er trimestre

Les nouvelles vont de mal en pis pour le turbinier allemand Nordex. Après une alerte sur ses résultats lancée le mois dernier, le groupe vient en effet de publier des comptes trimestriels très dégradés. Le chiffre d’affaires du premier trimestre est réduit d’un quart par rapport à l’année précédente, et la marge d’exploitation est devenue négative. Les pertes se creusent logiquement. Nordex maintient ses prévisions annuelles révisées en mai : un chiffre d’affaires compris entre 5,2 Mds€ et 5,7 Mds€ contre 5,4 Mds€ et 6 Mds€ en début d’année.

