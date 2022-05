Les grands turbiniers occidentaux sont en crise et Nordex n’échappe pas à la règle. Le turbinier de Hambourg, coté à Francfort, a vu le cours de son action s’effondrer de plus de 17% aujourd’hui. Une sanction consécutive à son avertissement aux investisseurs ce matin : 2022 risque d’être encore plus difficile que prévu, alors que les exercices déficitaires se succèdent et se dégradent chez ce pionnier ...