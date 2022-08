« La guerre en Ukraine change la donne pour l’hydrogène » [Plug Power]

Entretien avec Benjamin Haycraft, vice-président Europe de Plug Power –

L’américain Plug Power affiche ses ambitions dans l’hydrogène : un chiffre d’affaires global de 925 M$ en 2022, contre 500 M$ l’an dernier. Avec un positionnement intégré depuis la production jusqu’à la consommation, il se montre de plus en plus présent en Europe, notamment en France, comme l’illustrent ses partenariats avec Renault et Lhyfe. L’entreprise aux 3 000 salariés dans le monde revendique dans l’Hexagone une dizaine de ...