[Exclusif] Le baromètre semestriel de GreenUnivers sur les levées de fonds en equity réalisées par les sociétés françaises des cleantech atteste de l’attrait du secteur auprès des investisseurs : les résultats de ce 1er semestre 2022 dépassent ceux de la même période de l’année dernière, qui étaient déjà remarquables, avec un total de 71 opérations et 2,2 Mds€ collectés (sur 68 opérations, 3 montants sont confidentiels). C’est un nouveau record semestriel qui est ainsi atteint. Les 3,4 Mds€ collectés sur toute l’année 2021 ne semblent pas très loin.

Services, mobilité, stockage, efficacité énergétique

Malgré le peu d’opération recensées, le secteur des services figure en tête du classement en termes de fonds récoltés, grâce aux 479 M€ investis dans EcoVadis, société qui a développé des solutions pour évaluer l’impact RSE des entreprises. Juste derrière en termes de montants récoltés se trouve NW Storm, dont la combinaison de stockage et infrastructures pour la mobilité a convaincu RGreen de lui apporter 300 M€. Un autre acteur des bornes de recharge, Electra, complète le podium avec 160 M€ à son actif. Paprec et Deepki, actifs respectivement dans l’économie circulaire et l’efficacité énergétique, arrivent juste derrière avec 150 M€ chacun.

Le mobilité et l’efficacité énergétique sont les deux secteurs les plus dynamiques de ce premier semestre, avec respectivement 15 et 12 opérations au compteur. Ils augmentent aussi considérablement les montants engagées par rapport au premier semestre 2021, avec 426 M€ contre 201,6 M€ pour le premier et 269 M€ contre 72 M€ pour le deuxième. Le secteur des énergies renouvelables reste dynamique, avec neuf opérations, mais reste très loin du niveau du 1er semestre 2021, récoltant 138,5 M€ contre 705,8 M€.

Retrouvez ci-dessous une synthèse des sommes levées et du nombre d’opérations par secteur. Les résultats détaillés pour chaque opération sont disponibles dans les fenêtres déroulantes. Notre méthodologie de collecte des données est consultable en fin d’article.

Synthèse des levées de fonds du premier semestre 2022, par montant levé et nombre d’opérations :

Energies renouvelables : 138,5 M€ – 9 opérations

Efficacité énergétique : 269,35 M€ – 12 opérations

Mobilité : 426 M€ – 15 opérations

Hydrogène : 215,3 M€ – 6 opérations

Stockage : 344 M€ – 5 opérations

Traitement de l’air/eau/sol : 4,1 M€ – 2 opérations

Economie circulaire : 214,1 M€ – 9 opérations

Agriculture durable : 63,9 M€ – 6 opérations

Autres (Services) : 529,25 M€ – 4 opérations

Chimie verte : 26,5 M€ – 3 opérations

Méthodologie

Notre bilan intègre les collectes recensées par GreenUnivers et réalisées auprès de différents investisseurs : fonds, industriels, institutionnels, Bourse, family offices, personnes privées (crowdfunding et autres). Il ne concerne que les investissements en fonds propres et pas la dette. Le montant de certaines opérations reste confidentiel (3 sur ce 1er semestre 2022). ...