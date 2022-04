[Exclusif] 3,4 Mds€ levés par les Cleantech françaises en 2021

C’est un record pour les levées de fonds des sociétés tricolores de la transition écologique : elles ont collecté 3,4 Mds€ de fonds propres en 2021, trois fois plus qu’en 2020 (1,1 Md€). Ces opérations ont été réalisées auprès des fonds d’investissement, des industriels, des institutionnels et des particuliers via la Bourse ou le crowdfunding. Comme chaque année, les fonds d’investissement sont les principaux pourvoyeurs, ils apportent les deux tiers (2,2 Mds€) des sommes collectées, comme le montre le Baromètre spécifique réalisé par GreenUnivers pour la Commission Climat/Transition écologique de France Invest et publié il y a quelques jours.

Le nombre des opérations recensées par GreenUnivers est également en forte hausse à 155, contre 113 en 2020, établissant là encore un record. Des chiffres qui attestent de la puissance de la dynamique de la transition écologique dans l’Hexagone.

Les énergies renouvelables dominent

Par secteurs, ...