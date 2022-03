Immobilier : Deepki doté de 150 M€ pour devenir « global »

Plateforme Deepki Ready (Crédit : Deepki)

« Dans l’immobilier, tout le monde prend conscience du risque de perte de valeur due à l’absence d’investissements pro climat ». Vincent Bryant, cofondateur de Deepki, explique ainsi l’exceptionnelle levée de fonds que sa société vient de réussir : 150 M€, soit trois fois plus que prévu, à comparer aux 8 M€ lors de l’augmentation de capital de 2019. Cette plate-forme informatique en mode Saas spécialiste de la vision globale et digitale des consommations dans les parcs immobiliers, encore unique en son genre sauf aux Etats-Unis, attire maintenant de grands et énergiques investisseurs anglo-saxons.

Prendre assez d’avance

Les nouveaux fonds sont ainsi apportés par le britannique One Peak et l’américain ...