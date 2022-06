Stockage + recharge = 300 M€ levés par NW Groupe

@NW Groupe

Ce modèle économique, il fallait y penser et surtout, le mettre en pratique. NW Groupe, sur une idée de son fondateur Jean-Christophe Kerdelhué, associe des capacités de stockage stationnaire pour le soutien au réseau et des stations de recharge de forte puissance de véhicules électriques. Né en 2017, le concept breveté, préparé en toute discrétion jusqu’à l’automne 2021 et désormais en cours de déploiement en France en attendant l’Europe vaut à l’entrepreneur de réussir une levée de fonds de 300 M€.

Les fonds sont apportés par RGreen Invest, valorisant de la sorte NW Groupe au-delà du milliard d’euros, ce qui a incité Agnès Pannier-Runacher à venir saluer aujourd’hui cette « licorne de la transition énergétique ». Les ministres de l’Energie apprécient manifestement la réussite de NW Groupe, de même que son souci de favoriser la mobilité électrique sans déstabiliser le réseau de distribution ; Barbara Pompili avait inauguré le 22 octobre dernier la première station de recharge de NW Groupe, à Vezin-le-Coquet près de Rennes en Ille-et-Vilaine.

Deux en un

La levée de fonds dévoilée aujourd’hui alimente plus précisément ...