Le fonds Renewable Energy de DNB AM se positionne sur l’hydrogène

Filiale du premier groupe bancaire norvégien, DNB Asset Management a créé en 2007 un fonds actions internationales dédié aux énergies renouvelables et à la transition énergétique de manière générale. La société de gestion estime que la crise énergétique va rendre le changement de modèle plus rapide et plus radical. Positionnée sur les poids lourds du secteur, elle s’intéresse de près aux filières émergentes, à commencer par l’hydrogène.

Valeurs françaises

La France est plutôt bien représentée dans le Renewable Energy Fund de DNB AM. Elle compte pour ...