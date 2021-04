RES et Gazel vendent sur le marché à terme à prix lissé

(Crédit : Gazel)

« Nous passons d’un seul interlocuteur à une multitude de clients », déclarait en 2019 Nicolas Wolff, directeur général de Boralex Europe. La formule a le mérite de résumer la nouvelle problématique des parcs d’électricité renouvelable et surtout, pour commencer, de ceux sortant du mécanisme de soutien public. Parmi les possibilités de valorisation figure le marché de l’électricité avec les incertitudes afférentes du prix spot. Pour les réduire au maximum, le plus sûr consiste à vendre à plus long terme, à prix fixe mais faible, c’est le prix de la garantie. Pourtant, d’autres solutions, plus subtiles, commencent à poindre et notamment celle des prix lissés.

Mi-mars et parce que les cours étaient hauts (autour de 57€/MWh), RES et Gazel Energie ont ainsi « fixé » une partie importante des nouveaux volumes que le gestionnaire d’actifs EnR proposera sur le marché en 2022. Soit 200 GWh ...