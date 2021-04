Avec Kiwaï, le financement participatif devient sans risque

Voilà une solution qui fera le bonheur des épargnants désireux d’investir dans la transition énergétique, mais avec une forte aversion au risque. Lancée l’année dernière, la plateforme de financement participative normande Kiwaï propose aux particuliers de placer leurs économies dans des projets de développement durable menés dans la région, sans risquer de perdre leur argent. Les investissements sont en effet tous garantis par la Caisse d’Epargne Normandie (groupe BPCE) , l’unique actionnaire de la plateforme.

Green et grand public

Dans un contexte pour le moins incertain, le financement participatif des énergies renouvelables attire de plus en plus d’investisseurs expérimentés motivés par un rapport taux d’intérêt/risque jugé très intéressant, la plupart des projets bénéficiant de tarifs d’achat et autres compléments de rémunération rassurants. Pour autant ...