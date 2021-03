L’éolien bat des records en 2020, les prix négatifs aussi

(@Kallista)

L’éolien éjecte le gaz et monte sur le podium de la production d’électricité tricolore en 2020, selon le bilan que vient de publier le gestionnaire de réseau RTE. Dans un paysage marqué par la crise sanitaire et économique et sur fond de consommation en baisse historique (-3,5%, contre une relative stabilité depuis 2010), l’éolien a fourni 7,9% de la production, passant devant les centrales thermiques.

En forte hausse, comme l’hydraulique, la filière contribue ainsi à renforcer le caractère proclimat de l’électricité nationale. Laquelle était décarbonée à plus de 93% l’année dernière. Et ce, même si la production et la capacité des centrales ...