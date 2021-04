Bordeaux Métropole prépare une comptabilité carbone

Entretien avec Claudine Bichet, 1ère adjointe aux Finances, au Défi climatique et à l’Egalité femmes-hommes à Bordeaux Métropole –

Neuf mois après son élection, la nouvelle majorité à la Métropole de Bordeaux (PS, EELV et PC) a engagé plusieurs actions liées à la transition énergétique, concernant par exemple l’infrastructure de recharge électrique et l’efficacité énergétique des bâtiments tertiaires. Pour aller plus loin et mieux orienter ses actions, elle travaille sur une « comptabilité carbone », explique à GreenUnivers Claudine Bichet, 1ère adjointe, en charge notamment de la transition énergétique.

GreenUnivers : Quelles sont les priorités de la Métropole de Bordeaux en matière de transition énergétique ?

Claudine Bichet : Quelques mois après notre élection, nous sommes en pleine phase d’audit et de définition des plans stratégiques. Mi-2021, nous présenterons ceux sur les énergies renouvelables et la baisse des consommations d’énergie. L’objectif est de devenir un territoire à énergie positive et neutre en carbone en 2050. Il faudra à cet horizon avoir divisé par deux les consommations d’énergie et multiplié par quatre la production d’énergies renouvelables. Sur le mandat en cours, la nouvelle majorité s’est fixée l’objectif de ...