Total maintient le cap des renouvelables malgré des pertes record

L’année 2020 restera historique pour le grand pétrolier français. Total a présenté aujourd’hui des résultats forcément plombés par la dégringolade des cours du pétrole en 2020 (-35% en moyenne), en raison de la pandémie de Covid-19. Le groupe a annoncé plus de 7 Mds$ de pertes, alors qu’il avait réalisé un bénéfice de plus de 11 Mds$ en 2019. Malgré cette gifle financière, Total n’a pas réduit ses investissements dans les énergies renouvelables. Bien au contraire, le groupe a encore multiplié les opérations en ce début d’année et a décidé de changer de nom pour graver dans le marbre sa mutation.

7 GW installés

Total a plus que doublé son parc installé brut d’énergies renouvelables dans le monde : de 3 à 7 GW, se traduisant logiquement par ...