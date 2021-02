E3D-Environnement s’engage sur les changements de comportement énergétique

(@E3D-Environnement)

Comment faire en sorte que les occupants des immeubles neufs ou rénovés consomment réellement peu d’énergie et que l’effet rebond, qui peut rendre caducs les milliards d’euros investis, soit maîtrisé ? L’entreprise E3D-Environnement, basée à Aix en Provence estime que pour être sérieux sur le sujet, recourir aux sciences comportementales est indispensable, de même que l’obligation de résultat.

Créée en 2009, elle est composée de 12 spécialistes, à l’image de Lionel Rodrigues, directeur de production et docteur en psychologie. « Auprès des habitants, nous sommes le plus persuasif possible, mais sans rien imposer. Nous proposons de participer à une opération pour améliorer l’environnement du quartier, suggérons des essais à faire, des choix à effectuer parmi seulement trois actions, le tout de façon bienveillante. Nous faisons ensuite le point régulièrement avec les personnes et leur proposons de nouvelles actions ».

1 500 foyers confiés par Paris Habitat

En pratique, ces gestes qui doivent avoir été décidés par les intéressés – le programme s’appelle « GD6D » – peuvent consister à régler la température à 19 C°, à changer les LED ou encore à marcher au lieu de prendre la voiture. Trivial ? Moins qu’il n’y semble, car E3D parvient à ...