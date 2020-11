CEE : Teksial en forte croissance cette année, prudent pour 2021

Ca se confirme et reste spectaculaire en cette période de crise sanitaire et économique : le marché des certificats d’économies d’énergie (CEE) se porte bien. En tous cas, les principaux opérateurs affichent des indicateurs au beau fixe. Après les (très) bonnes prévisions d’Enalia et Sonergia, voici celles que vient de confirmer Teksial, délégataire et filiale d’Engie : plus de 100 M€ de chiffre d’affaires contre 60 M€ l’an dernier et un volume d’opérations de l’ordre de 20 TWh, à comparer à moitié moins en 2019.

Depuis le premier confinement, l’activité est fortement repartie et le second ne brise pas le mouvement. Jean-Baptiste Devalland, directeur général de Teksial, observe que les particuliers – les deux tiers de l’activité de l’opérateur – « laissent rentrer les artisans et prestataires chez eux, même si la proportion de portes qui se ferment a un peu augmenté ». Les prises de commandes sont ...