Trois lauréats d’un AMI dédié à l’éolien marin

WPD et le Pôle Mer Bretagne Atlantique ont remis aujourd’hui leurs prix aux trois lauréats d’un appel à manifestation d’intérêt organisé l’année dernière. Tous les projets étudiés visaient à développer des solutions et des technologies innovantes pour la conception, l’installation et l’exploitation de parcs éoliens en mer.

AMI régional

Lancé en novembre 2019, cet AMI s’adressait principalement aux entreprises et structures implantées en Bretagne et Pays de la Loire. Il a été organisé avec le soutien de Bretagne Ocean Power, WEAMEC et France Energies Marines. Les trois projets sélectionnés bénéficieront ...