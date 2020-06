« Teksial maintient ses prévisions de croissance pour 2020 »

Entretien avec Jean-Baptiste Devalland, directeur général de Teksial –

A l’heure du déconfinement, comment les acteurs des certificats d’économies d’énergie (CEE) entrevoient-ils le redémarrage des opérations sur le terrain ? Le délégataire Teksial, filiale d’Engie, va tenter de rattraper le retard pris avec l’arrêt des chantiers, et maintient ses prévisions de croissance pour 2020.

GreenUnivers : Quelle visibilité avez-vous sur la reprise des travaux de rénovation énergétique ?

Jean-Baptiste Devalland : Dès l’annonce du confinement, nous avons placé nos 300 salariés en télétravail, ce qui nous a permis de maintenir notre activité. Nous n’avons pas eu à faire appel au chômage partiel. Pour autant, que ce soit au niveau du marché de la rénovation énergétique en général ou de Teksial en particulier, près de 80% des chantiers ont dû être arrêtés. Nous avons largement limité l’impact en traitant les dossiers en cours, les effets se feront sans doute sentir ces prochains mois, mais il est aujourd’hui difficile d’en évaluer l’ampleur. Ce qu’on ne mesure pas, c’est le rythme du redémarrage.

GU : Certains segments de marché redémarrent-ils plus vite que d’autres ?

JBD : Teksial est positionné à la fois sur le marché des particuliers, des entreprises et des collectivités locales, avec une activité répartie de manière assez égale sur ces trois secteurs. D’après les premiers retours, la reprise est assez vive du côté des ...

« Il faut évaluer l’efficacité des travaux »

particuliers, les chiffres sont plutôt rassurants. En revanche, la situation des petites entreprises, telles que les commerces et restaurants, est une source d’inquiétude. Elles vont d’abord être occupées à gérer la réouverture des sites et à rattraper le temps perdu. Leur capacité à investir dans des travaux sera fragilisée. Il y a là, pour les pouvoirs publics, un enjeu assez immédiat à traiter dans le cadre du plan de relance.

GU : Quel impact anticipez-vous sur vos propres résultats ?

JBD : Notre chiffre d’affaires a atteint en 2018 un peu moins de 30 M€, puis 60 M€ en 2019. Cette année, nous avions prévu de dépasser 100 M€, c’était avant la crise du Covid-19 mais nous maintenons cette ambition. En termes de résultat net, nous tablons sur 3 à 4 M€ en 2020, après 3 M€ l’an dernier. Tout cela correspond à un volume d’économies d’énergie d’environ 10 TWhcumac en 2019 et nous visons 10 à 15 TWhcumac en 2020. Encore une fois, l’impact de la crise sanitaire est difficile à prévoir. Il correspondra au maximum à deux mois d’arrêts de chantiers et nous ferons tout pour rattraper cette baisse d’activité. J’aimerais voir dans les prochains jours le gouvernement annoncer des mesures concrètes pour encourager davantage les opérations de rénovation, car c’est maintenant que la reprise va se faire. Pour l’instant, le plan de relance n’a rien de concret.

GU : Dans votre secteur très dépendant de la réglementation, quels sont les enjeux clés des prochains mois ?

JBD : Nous avons relevé cinq enjeux essentiels. A commencer par la lutte contre les fraudes, c’est l’un des problèmes des CEE qui doit être mieux traité. Il existe le label RGE, qui va être réformé. Tout ce qui va dans le sens d’un renforcement des contrôles va par exemple dans le bon sens, aussi bien le contrôle des travaux que des entreprises. Mais il faut aller plus loin : accentuer le suivi, pouvoir retirer un agrément dès qu’un problème est détecté, mettre en place plus de formations… Un autre enjeu porte sur la qualité des travaux. On doit davantage s’assurer de leur efficacité en termes d’économies d’énergie, de réduction des dépenses mais aussi de confort. Autant les opérations éligibles sont standardisées, autant les interventions sur les chantiers ne sont pas assez évaluées.

« Il y a des gisements à aller chercher »

GU : Les mesures déjà prises par les pouvoirs publics vous semblent donc insuffisantes…

JBD : Le troisième sujet que nous portons concerne le reste à charge des travaux. Au motif de lutter contre les fraudes, les pouvoirs publics ont modifié le dispositif d’aide MaPrimeRénov de sorte à élever le reste à charge. Cela revient à faire porter directement aux ménages le coût de la lutte contre les fraudes. Les offres à 1€ ne sont plus possibles, c’est un vrai frein à la rénovation quand on sait que 18% des ménages ne peuvent pas investir plus de 100€, souvent des personnes en situation de précarité énergétique. Quatrièmement, la complexité : il existe 200 fiches de travaux éligibles aux CEE, c’est incompréhensible pour un particulier. Il faut rendre le dispositif plus lisible et plus stable. C’est tout aussi vrai pour les industriels. Quand des travaux sont programmés un à deux ans à l’avance, les aides doivent être connues en amont. Prenez la cinquième période : elle débute dans 18 mois et les discussions pour la préparer n’ont pas encore commencé !

GU : La cinquième période, justement, supposera de fixer de nouvelles obligations. Y a-t-il des gisements d’économies d’énergie sous-exploités ?

JBD : C’est pour nous le cinquième enjeu clé, certains secteurs ont été trop peu accompagnés. Il y a des gisements à aller chercher. C’est en particulier le cas du tertiaire, et notamment du tertiaire public, comme les écoles. Le résidentiel collectif présente aussi un fort potentiel, typiquement pour le pilotage du chauffage, bien souvent centralisé mais mal géré, voire pas du tout.