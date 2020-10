Recharge intelligente : Eqinov s’associe à Zeplug

L’opérateur d’effacement Eqinov a noué un partenariat avec l’installateur et exploitant de bornes de recharge électrique Zeplug. Grâce à cet accord, Eqinov pourra exploiter les données et comprendre les habitudes de consommation des clients. L’analyse devrait permettre in fine de piloter intelligemment la recharge des batteries de véhicules électriques et de dégager des revenus pour les services rendus au système électrique.

Echantillon de 2 000 copropriétés

Ce partenariat va consister dans un premier temps à analyser le comportement des utilisateurs de Zeplug, puis de tester leur capacité à être proactifs en matière de pilotage de la recharge. « Nous avons mis en place ...