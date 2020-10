Tarifs solaires pré-2011 : l’Etat a tranché, ce sera la renégociation

Ministère de l’économie et des finances © Fred Romero, Flick

Cette fois c’est certain : il y aura bien renégociation des 800 contrats solaires photovoltaïques conclus entre 2006 et 2010, pour des puissances supérieures à 250 kW et bénéficiant de subventions pendant 20 ans. C’est ce qu’ont annoncé lors d’un point presse les cabinets d’Olivier Dussopt, ministre délégué aux Comptes publics, et de Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique (MTE). Un amendement au projet de loi de Finances pour 2021 sera déposé à cette fin à l’Assemblée nationale ...