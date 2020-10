Covid-19 : le prix de l’électricité et l’éolien surveillés de près

(Crédit : Vattenfall)

Les nouvelles mesures anti-Covid-19 auront un effet sur la consommation d’énergie en général et d’électricité en particulier mais l’impact sur les volumes et les prix pourrait être moins fort qu’au printemps, lors du confinement général de mars et avril. « Les marchés à terme de l’électricité ont baissé ces derniers jours, le transport ferroviaire prévient qu’il va diminuer sa consommation. Mais l’industrie et ses usines devraient être moins touchées, les fermetures ne semblent pas à l’ordre du jour », indique ...