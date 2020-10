L’Inde ne confine pas les appels d’offres solaires, Eden Re en profite

© Solairedirect

Eden Renewables, ce mariage à trois entre Total-Eren et EDF Re pour grandir en Inde a décroché de gros contrats publics ces derniers mois. En l’occurrence, trois centrales solaires de 450 MW chacune à construire d’ici 2022 et attribuées par la Solar Energy Corporation of India et la National Hydro Power Corporation (NHPC), avec qui un contrat de vente d’électricité de 25 ans a été signé fin août.

Concentrée sur le segment « utility scale* », Eden Re ne dispose pour l’instant que de 207 MW de centrales solaires en exploitation et de 450 MW en construction.

Source : Eden Re

Mais son réservoir commence à bien se remplir avec ces succès au Rajasthan. La coentreprise de Total-Eren et EDF Re créée en 2016 compte en tout 1 600 MW à mettre en service d’ici 2022, avec à l’arrivée un parc en production de 2,2 GW ; l’année prochaine devrait donc être trépidante. Mais il faut tenir compte de ...