Total précise son cheminement vers une neutralité carbone

Total a détaillé aujourd’hui sa stratégie pour ne plus émettre de CO2 en net d’ici 2050, via une conférence tenue par Patrick Pouyanné, son président-directeur général et l’état-major. On le sait déjà, le groupe veut continuer à grandir mais pas dans le pétrole, plutôt dans le gaz naturel et les EnR électriques, une évolution qui consiste depuis 2016 à devenir une « major de l’énergie responsable ». “Dans la prochaine décennie, la production d’énergie de Total augmentera d’un tiers, en passant d’environ de 3 à 4 Mbep/j. Cette croissance proviendra pour moitié du gaz naturel liquéfié (GNL) et pour moitié de l’électricité, principalement à partir de renouvelables”, prévoit Total. Pas moins de 35 GW de puissance sont anticipés dans les EnR dans cinq ans, 70% étant déjà en portefeuille. Ensuite, 10 GW sont espérés en rythme annuel.

Vers 3 Mds$/an dans les EnR

A la fin de la décennie 2020, le chiffre d’affaires doit être formé par 50% de gaz, 30% de pétrole, 15% d’électrons essentiellement renouvelables et 5% de biocarburants. On retiendra 4 traits marquants de cette évolution, sur lesquels ...