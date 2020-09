Naldeo Group acquiert Bertin Energie Environnement

Naldeo Group vient de racheter 100% du capital de Bertin Energie Environnement pour un montant non divulgué. L’opération a été soutenue par Bpifrance via son Fonds France Investissement Energie Environnement (FIEE). Bertin sera à cette occasion rebaptisé Naldeo Technologies & Industries. Le Naldeo renforce ainsi son offre de services dans l’ingénierie et le conseil sur l’ensemble des énergies renouvelables auprès de clients publics et privés, collectivités publiques, et industriels. La combinaison des deux entreprises représente ...