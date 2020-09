Autoconsommation : Oscaro Power a bien travaillé pendant le confinement

Deux ans après avoir lancé sa plateforme de vente d’installations solaires en autoconsommation, où en est Oscaro Power ? Le promoteur du « do it yourself » (fais le toi-même) a trouvé son public et profité de la crise sanitaire qui s’est révélée particulièrement propice à l’installation de panneaux solaires par des particuliers confinés chez eux. Convaincue du potentiel énorme de ce marché, l’entreprise constate encore des obstacles administratifs persistants et un besoin de pédagogie.

Objectif de 4 MWc en 2020

Quoi de mieux pour occuper ses journées confinées que d’installer des panneaux solaires ? Cela aurait pu être le slogan d’Oscaro Power ce printemps. « Nous avons vraiment beaucoup travaillé en mars et avril. Les particuliers élaborent généralement leur projet en hiver et se lancent dans l’installation dès l’arrivée des beaux jours avec une pointe d’activité au printemps. Le confinement a encore accentué cette tendance », observe Marion Perrin, directrice d’Oscarlab, le centre R&D d’Oscaro Power. L’entreprise a vendu ...