GreenYellow se lance dans l’agrivoltaïsme

(© Next2sun)

Au tour de GreenYellow de prospecter dans l’agrivoltaïsme. La filiale de Casino ne figurait pas parmi les lauréats de l’appel d’offres solaire innovant du printemps mais veut mettre les bouchées doubles. D’où cet accord avec l’Institut français de la vigne et du vin (IFV) et le fabricant de trackers Arcelor-Mittal Projects Exosun. « L’objectif commun est d’accompagner les viticulteurs et les exploitants agricoles vers la transition énergétique. GreenYellow met à leur disposition une solution modulable et adaptable à leurs besoins spécifiques », explique le développeur dans son communiqué.

Exosun vers l’agrivoltaïsme

L’Institut français de la vigne et du vin est ...