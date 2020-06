Solaire flottant sur trackers : encore expérimental, selon BayWa r.e.

L’échec de l’appel d’offres lancé par la Société du canal de Provence (SCP) pour une centrale solaire flottante de 250 kW avec trackers à mettre en service cette année et signalé par PV Magazine n’étonne pas Benoît Roux. Le directeur solaire France de BayWa r.e. qui construit cette année 100 MW solaires flottants aux Pays-Bas, entre autres, estime que cette technologie avec trackers reste complexe à mettre en œuvre. Elle fait l’objet de tests en Europe et en Asie sur de petites surfaces.

« Les enjeux de ...

stabilité, de prise au vent, d’ancrage sont décuplés lorsque l’installation comprend des pièces mobiles. Surtout quand les inclinaisons des panneaux sont maximales et viennent offrir plus de prise encore », explique ce professionnel. Il attire aussi l’attention sur l’emprise des panneaux sur trackers. S’ils ne sont pas assez écartés, les panneaux se font de l’ombre entre eux en début et fin de journée : « sur une même surface, on installe donc moins de puissance ». Et de conclure que pour le moment, « les coûts générés par une structure flottante sur trackers sont plus importants que les gains attendus. Mais à moyen terme, il y aura sans doute un intérêt économique à aller vers cette solution ».