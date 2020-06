Recharge électrique : un réseau chez les réparateurs autos ?

Comment repérer une borne pour recharger sa voiture électrique ? Par le même moyen, s’il y a urgence, que pour trouver un dépanneur. En l’espèce, c’est la philosophie d’un partenariat annoncé le 9 juin entre ...

Allianz Partners et deux filiales d’Engie, EVBox et Engie Solutions. Cet accord vise à proposer au réseau de partenaires agréés d’Allianz « une offre clé en main pour la recharge de véhicules électriques », en allant de l’installation des bornes jusqu’à leur maintenance et leur exploitation.

Connu sous des marques comme « Mondial Assistance », le groupe Allianz Partners fournit des services d’assistance et d’assurance dans différents domaines allant du tourisme à l’habitat, en passant par le transport. Dans ce domaine, il s’appuie sur un réseau de partenaires dépanneurs et réparateurs automobiles. C’est à eux qu’est destinée la nouvelle offre. L’idée est de leur proposer de s’équiper de bornes, EVBox fournissant les équipements et Engie Solutions s’occupant de l’installation-maintenance. Et ainsi permettre aux propriétaires de véhicules électriques, en cas de besoin, de faire appel au réseau de dépanneurs et réparateurs d’Allianz pour recharger leurs voitures.

Le marché du VE encore en hausse

Aucun chiffre n’est précisé par les partenaires, mais l’enjeu pour Allianz est de se préparer – lui ainsi que son réseau de partenaires – à l’électrification des usages. Comme le formule dans un communiqué Cécile François, directrice des prestataires et achats d’Allianz Partners France, « ce partenariat nous permet de nous engager auprès de notre réseau de prestataires. Nous les soutenons dans leur démarche de professionnalisation en leur apportant une offre clé en main et en leur permettant de répondre aux nouveaux besoins de mobilité du marché », en l’occurrence l’électrique.

Dans son récent plan de soutien à la filière automobile, le gouvernement a augmenté jusqu’à la fin 2020 le montant du bonus écologique accordé aux véhicules électriques et l’a élargi aux hybrides rechargeables. Le confinement dû à la crise sanitaire a certainement eu un impact sur le marché, mais la filière espère le limiter. « Le marché du véhicule électrique repart à la hausse après deux mois de livraisons au compte-gouttes », observe ainsi l’association Avere France.

Même si « les chiffres n’atteignent pas les sommets de janvier-février 2020 », le marché semble maintenir sa croissance. Ce mois de mai, 7564 véhicules ont été immatriculés (voitures particulières et utilitaires, électriques et hybrides rechargeables), soit une hausse de 61% par rapport à mai 2019. Sur les cinq premiers mois de l’année, englobant donc le ralentissement pendant le confinement, 46.536 unités ont été mises sur la route en France, soit +76% par rapport à la même période l’an passé. Les voitures électriques ont représenté 7,7% du marché automobile français depuis le début de l’année.