En Ecosse, top départ de l’appel d’offres éolien en mer

L’appel d’offres éolien en mer que prépare le gouvernement écossais depuis plusieurs mois a officiellement été lancé aujourd’hui. Une surface maritime de quelque 8 600 km2 est proposée aux développeurs, représentant une capacité potentielle de 10 GW, selon le Crown Estate Scotland en charge de cette compétition très attendue par les acteurs du secteur, particulièrement les porteurs de projets flottants.

1,2 €/MWh de loyer

Les candidats seront soumis à un cahier des charges qui autorise la concurrence entre les projets éoliens en mer posés et flottants. Ces derniers auront néanmoins un ...

avantage, la plupart des zones étant situées à des profondeurs d’eau supérieures à 60 mètres. Les projets devront présenter des capacités d’au moins 100 MW par tranche et une densité d’au moins 1 MW/km2. L’appel d’offres comprend des droits de participation (compris entre 2 000 et 10 000 £/km2) et, en cas de sélection, un loyer de 1,07 £/MWh (1,2 €/MWh). Le Crown Estate Scotland n’a pas encore fixé précisément la date de fin du dépôt des dossiers, elle devrait être comprise entre octobre 2020 et le début de l’année 2021. La désignation des lauréats aura lieu 4 mois plus tard. Ces derniers bénéficieront d’un complément de rémunération (CfD) à l’instar des autres parcs éoliens en mer du Royaume-Uni.

Avec ces 10 GW, l’appel d’offres écossais, baptisé Scotwind Lease, offre l’opportunité aux promoteurs de la technologie de l’éolien flottant de passer un cap en taille de projets. A l’instar du français Ideol qui a décidé de faire équipe avec le développeur belge Elicio. Ils ne seront sans doute pas seuls. Pour les fabricants de flotteurs, cette compétition sera décisive pour s’affirmer comme une référence sur ce marché émergent.

L’Ecosse vise la neutralité carbone en 2045. Elle compte déjà un parc éolien en mer flottant, Hywind, et un autre posé : Robin Rigg (180 MW). Le pays a d’ores et déjà donné le feu vert à plusieurs parcs éoliens offshore cumulant une capacité de 2,3 GW, dont Neart na Gaoithe1 (450 MW), qu’EDF Renewables a racheté au début du mois de mai.