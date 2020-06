Omnes Capital conclut deux nouveaux deals solaires éloignés des subventions

(Crédit : Pixabay)

Après le danois Better Energy en décembre dernier, Omnes Capital signe deux nouveaux investissements dans les énergies renouvelables européennes, via son nouveau fonds Capenergie 4 doté de 380 M€. Dans Ilos New Energy pour commencer, un nouveau développeur solaire allemand spécialiste des centrales de puissance et tourné vers l’export. Créé fin 2018 à Karlsruhe par deux entrepreneurs aguerris, il dispose déjà d’un pipe de plus de 500 MW aux Pays-Bas, en Irlande, au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie.

Détenir l’infrastructure de production

Comme l’explique Michael Pollan, directeur associé d’Omnes en charge du deal, « le but consiste à créer une plateforme de projets solaires pan-européenne entre 1,5 GW et 2 GW ». L’intention d’Ilos et d’Omnes, qui créent une holding de projets commune, est aussi de ...